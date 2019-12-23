2019-12-23T14:46:16+03:00
Происшествия

Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев

Напавшему грозит до 15 лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Место преступления. Фото СУ СКР по Воронежской области.Место преступления. Фото СУ СКР по Воронежской области.
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Следователи раскрыли подробности кровавого убийства, произошедшего 17 декабря в Каширском районе. 41-летний мужчина гостил дома у 51-летней знакомой. Это был далеко не трезвый визит: стакан следовал за стаканом.

В какой-то момент началась перепалка. Нетрезвый мужчина вспылил и набросился на хозяйку с кулаками. Как сообщают в следственном управлении СК РФ по Воронежской области, бил ее и по голове, и по туловищу, и по конечностям. В конечном итоге пострадавшая вырвалась и добралась до дома одного из соседей. Попросилась переночевать: тот, конечно, ее оставил. А наутро обнаружил мертвой: дали о себе знать травмы.

Напавшему предъявили обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине грозит до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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