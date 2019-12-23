В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-23T14:43:38+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в 9.50 в Коминтерновском районе у дома № 84 по улице Хользунова случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

- 48-летний воронежец переходил дорогу по зебре в месте, где не было светофора. В этот момент на него наехал «Опель-Корса», которым рулила 36-летняя жительница столицы Черноземья. Мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.

Напомним, вечером 22 декабря сбили еще двух мужчин. И также на «зебре». На улице Иркутской Левобережного района пешеход отделался ушибами. После оказания медпомощи его отпустили домой.Сбившего его водителя до сих пор ищут. А на улице 60-й Армии Коминтерновского района мужчина получил тяжелые травмы и его оставили в больнице. 23-летний водитель «Фольксвагена», наехавший на него, теперь будет объяснять гаишникам, почему не пропустил пешехода.

В ГИБДД напоминают простые истины: водителям нельзя забывать притормаживать перед «зеброй», а пешеходам – переходить дорогу, только убедившись, что рядом нет машины или вас явно пропускают. К сожалению, такие простые правила часто забывают, а потом порой об этом горько сожалеют.

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ИСТОЧНИК KP.RU