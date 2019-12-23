2019-12-23T14:43:38+03:00
Происшествия

В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»

Это уже третья подобная авария за последние сутки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
48-летнего воронежца отвезли в городскую больницу № 2.48-летнего воронежца отвезли в городскую больницу № 2.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, в 9.50 в Коминтерновском районе у дома № 84 по улице Хользунова случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

- 48-летний воронежец переходил дорогу по зебре в месте, где не было светофора. В этот момент на него наехал «Опель-Корса», которым рулила 36-летняя жительница столицы Черноземья. Мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.

Напомним, вечером 22 декабря сбили еще двух мужчин. И также на «зебре». На улице Иркутской Левобережного района пешеход отделался ушибами. После оказания медпомощи его отпустили домой.Сбившего его водителя до сих пор ищут. А на улице 60-й Армии Коминтерновского района мужчина получил тяжелые травмы и его оставили в больнице. 23-летний водитель «Фольксвагена», наехавший на него, теперь будет объяснять гаишникам, почему не пропустил пешехода.

В ГИБДД напоминают простые истины: водителям нельзя забывать притормаживать перед «зеброй», а пешеходам – переходить дорогу, только убедившись, что рядом нет машины или вас явно пропускают. К сожалению, такие простые правила часто забывают, а потом порой об этом горько сожалеют.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором
Дело об убийстве в воронежском дворе дошло до суда
В Воронежской области разыскивают 48-летнюю женщину
В Воронеже будут судить полицейского, который за взятки помогал сдавать экзамен на права
На воронежском проспекте Труда могут вернуть старую схему движения
В Воронеже на «зебре» сбили двух мужчин
В Воронеже пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей во время сдачи гаража в аренду
В Воронеже рецидивист пытался вынести в брюках элитный алкоголь
В Воронеже Роспотребнадзор закрыл ясельную группу в детсаду
В Воронеже маяк на Левом берегу засиял ко Дню энергетика
В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным
Житель Воронежской области получил социальные выплаты на миллион рублей по фиктивным документам
Воронежцы в 2019 году больше всего жаловались на дырявые кровли домов
В Воронеже перевернулась иномарка: водитель погиб
В Воронеже нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ
Музыканты подарят воронежцам "Новогоднее настроение"
В Воронеже сфотографировали грязный грузовик, ставший произведением искусства
В Воронеже открывается масштабная выставка кукол
В Воронежской области украинский рецидивист после депортации тайно перешел границу России
Житель Воронежской области дважды за пять минут ограбил один и тот же магазин
В Воронеже над дорогой повисла огромная сломанная ветка