2019-12-23T14:36:03+03:00
Общество

Воронежцев пригласили на открытие городских елок

В мэрии рассказали, когда и где можно увидеть представления и пообщаться с Дедом Морозом
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцев пригласили на открытие городских елок. В пресс-службе мэрии рассказали о графике новогодних мероприятий в разных районах столицы Черноземья.

Так, управа Советского района приглашает воронежцев на открытие новогодней елки 25 декабря в 18.00 на центральной аллее парка «Танаис» (ул. Олеко Дундича.2).Жителей и гостей района ждет театрализованное представление, насыщенная концертная программа, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека и многое другое.

В Левобережном районе елку откроют 24 декабря в 15.00 на территории Воронежского зоопарка им. А.С. Попова. Вместе со Снеговиком, Дедом Морозом, Снегурочкой и Кроликом гостям предлагают отправиться в сказочное путешествие и поучаствовать в играх. Также творческие коллективы исполнят для зрителей музыкальные и хореографические номера.

В Коминтерновском районе новогоднюю красавицу откроют 25 декабря в 15.00 в парке торгово-развлекательного комплекса «Арена». Гостей ждут сказочное представление «Кастинг Снегурочек» и любимые новогодние песни в исполнении лучших творческих коллективов района.

А вот в Центральном районе елку уже открыли в Воронежском центральном парке культуры и отдыха. Теперь полюбоваться на символ Нового года можно в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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