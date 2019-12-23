Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцев пригласили на открытие городских елок. В пресс-службе мэрии рассказали о графике новогодних мероприятий в разных районах столицы Черноземья.
Так, управа Советского района приглашает воронежцев на открытие новогодней елки 25 декабря в 18.00 на центральной аллее парка «Танаис» (ул. Олеко Дундича.2).Жителей и гостей района ждет театрализованное представление, насыщенная концертная программа, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека и многое другое.
В Левобережном районе елку откроют 24 декабря в 15.00 на территории Воронежского зоопарка им. А.С. Попова. Вместе со Снеговиком, Дедом Морозом, Снегурочкой и Кроликом гостям предлагают отправиться в сказочное путешествие и поучаствовать в играх. Также творческие коллективы исполнят для зрителей музыкальные и хореографические номера.
В Коминтерновском районе новогоднюю красавицу откроют 25 декабря в 15.00 в парке торгово-развлекательного комплекса «Арена». Гостей ждут сказочное представление «Кастинг Снегурочек» и любимые новогодние песни в исполнении лучших творческих коллективов района.
А вот в Центральном районе елку уже открыли в Воронежском центральном парке культуры и отдыха. Теперь полюбоваться на символ Нового года можно в любое время.
ИСТОЧНИК KP.RU