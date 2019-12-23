2019-12-23T14:34:20+03:00
Звезды

Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева

Открылась масштабная кукольная выставка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в выставочном зале на Пушкинской, 7 началось «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка проходит в нашем городе второй раз и сейчас посвящена новогодней теме - рождественским историям.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Каждый автор увидел ее по-своему: кроме традиционных Делов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки, есть даже рыбак на зимней рыбалке, необычная елка-медведь и резиденты "Камеди клаб" Гарик Мартиросян, Павел Воля и двойник Путина Дмитрий Грачев с шутовскими атрибутами - портретной сходство потрясающее, юмористы как живые!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свои творения представили авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно обзавестись подарками к Новому году и Рождеству.

Медведь-елка. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Медведь-елка.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выставка продлится три недели, посмотреть ее можно бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кукольное поМИШАтельство в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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