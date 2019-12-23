Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в выставочном зале на Пушкинской, 7 началось «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка проходит в нашем городе второй раз и сейчас посвящена новогодней теме - рождественским историям.
Каждый автор увидел ее по-своему: кроме традиционных Делов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки, есть даже рыбак на зимней рыбалке, необычная елка-медведь и резиденты "Камеди клаб" Гарик Мартиросян, Павел Воля и двойник Путина Дмитрий Грачев с шутовскими атрибутами - портретной сходство потрясающее, юмористы как живые!
Свои творения представили авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно обзавестись подарками к Новому году и Рождеству.
Медведь-елка.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Выставка продлится три недели, посмотреть ее можно бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.
Кукольное поМИШАтельство в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU