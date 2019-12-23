Дело об убийстве в воронежском дворе дошло до суда

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-23T14:13:50+03:00

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В Советский районный суд Воронежа поступило уголовное дело об убийстве на улице Домостроителей. Об этом сообщает пресс-служба суда. Напомним, 6 октября этого года во дворе нашли тело 52-летнего мужчины. По подозрению в преступлении задержали 25-летнего парня, за плечами которого - кража и разбойное нападение.

Как стало известно, обвиняемый шел за спиртным в магазинчик на Домостроителей. Тут повстречал двоих мужчин, с которыми был немного знаком. Мирно поздоровались, но дальше общение не задалось: быстро началась перепалка. Один из мужчин два раза ударил обвиняемого кулаком. Тот достал раскладной нож и ответил ударами в грудь и живот. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU