В Воронежской области разыскивают 48-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-23T13:25:20+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиски 48-летней Татьяны Стукановой. Женщина вышла из дома в селе Нижний Мамон 23 декабря и до сих пор не вернулась. Может находиться и в Воронеже. Информация об этом появилась в группе отряда.

Рост Татьяны Стукановой 155 см. У нее плотное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. В момент исчезновения женщина была в светло-синей короткой куртке, серых брюках, черных сапогах и серой вязаной шапке.

Волонтеры также сообщают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить по номеру горячей линии отряда: 8 800 700 54 52 или в 112.

ИСТОЧНИК KP.RU