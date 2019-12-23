В Воронеже будут судить полицейского, который за взятки помогал сдавать экзамен на права

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-23T13:56:16+03:00

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В Воронеже будут судить начальника регистрационно–экзаменационного отдела ГИБДД. Мужчина за взятки помогал местным жителям сдавать теоретический экзамен на водительское удостоверение категории «В». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в понедельник, 23 декабря.

Так, в августе 2019 года к полицейскому обратился знакомый с просьбой поставить положительную оценку его подруге после сдачи теоретического экзамена. Сотрудник ГИБДД согласился, но потребовал за это 35 тысяч рублей. После того, как мужчина получил свои деньги, он принял у женщины экзамен, предварительно сообщив ей правильные ответы.

В октябре инцидент повторился. Сотрудник полиции таким же образом принял экзамен у еще одного кандидата. За это он получил аналогичное вознаграждение. После этого он был задержан сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области в ходе совместных мероприятий.

- По данному факту в ГУ МВД России по Воронежской области проведена служебная служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение поступка,порочащего честь и достоинство, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU