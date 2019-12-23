В Воронеже на «зебре» сбили двух мужчин

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-23T12:44:12+03:00

Обоих отвезли в больницу, одного там оставили – у пешехода тяжелая травма

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Два схожих ДТП случились в Воронеже вечером в воскресенье, 22 декабря, сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

В 20.10 в Левобережном районе у дома № 9а на улице Иркутской 32-летний воронежец шел по нерегулируемой «зебре». На него наехала машина. Водитель не остановился. Мужчину увезли в больницу. Он отделался ушибами. После оказания первой помощи его отпустили домой. Водителя сейчас разыскивают. Поиски осложняются тем, что неизвестен номер машины и даже ее марка. Поэтому в ГИБДД ищут свидетелей аварии. Они могут позвонить по телефонам 269-60-36 и 269-60-79.

В 21.55 в Коминтерновском районе на улице 60-й Армии возле дома № 27 недалеко от гипермаркета «Линия» 23-летний водитель «Фолькваген-Гольф» сбил переходившего дорогу по регулируемой «зебре» 47-летнего мужчину. Пешехода отвезли в больницу, он получил тяжелые травмы. И водитель, и пассажир – воронежцы. Полицейские выясняют, почему молодой человек, управлявший иномаркой, не пропустил пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU