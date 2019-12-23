В Воронеже рецидивист пытался вынести в брюках элитный алкоголь

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-23T12:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже росгвардейцы задержали рецидивиста, который находился в федеральном розыске за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны в понедельник, 23 декабря.

Инцидент произошел накануне, 22 декабря. Вечером на пульт охраны поступил сигнал из крупного гипермаркета в Левобережном районе. Там сработала тревожная кнопка.

Оказалось, что охрану вызвала администратор торговой точки. Она сообщила. что мужчина спрятал в брюки элитный алкоголь и прошел через кассу, не оплатив товар. Ущерб составил около одной тысячи рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали вора. Им оказался 31-летний уроженец города Усмань Липецкой области. И его уже полтора месяца разыскивают. О задержании преступника сообщили инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU