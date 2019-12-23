В Воронеже Роспотребнадзор закрыл ясельную группу в детсаду

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-23T11:41:28+03:00

Ее посещали около 50 детей – это 4 группы

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Для воронежских родителей, которые водят своих малышей в ясельную группу детского сада №86 (ул. Красноармейская, д.33/11), стало неожиданностью, что учреждение внезапно закрыли. Многие горожане теперь не знаю, как поступить – где оставить детей. Отметим, что ясельные группы во встроенно-пристроенном корпусе посещали около 50 детей – это 4 группы.

- По результатам внеплановой проверки в детском саду №86 Роспотребнадзором принято решение приостановить работу встроенно-пристроенного корпуса дошкольного учреждения, где располагаются ясельные группы, с 24 декабря до решения суда, - подтвердили в пресс-службе мэрии.

Сейчас составляется список детей, которым необходимо место в детском саду. Уже известны дошкольные учреждения, которые смогут принять малышей – это основной (отдельно стоящий) корпус детского сада №86, а также детские сады №№ 3, 98, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU