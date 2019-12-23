2019-12-23T10:23:04+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области получил социальные выплаты на миллион рублей по фиктивным документам

Мошенника задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Россошанском районе сотрудники полиции поймали мошенника, получавшего социальные выплаты по фиктивным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 23 декабря.

Так, 54-летний мужчина обратился в компетентный орган с пакетом липовых документов для начисления ему социальных выплат из-за якобы плохого состояния здоровья. В итоге деньги местный житель получал с 2013 по 2019 год. Общая сумма составила больше одного миллиона рублей.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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