Житель Воронежской области получил социальные выплаты на миллион рублей по фиктивным документам
В Россошанском районе сотрудники полиции поймали мошенника, получавшего социальные выплаты по фиктивным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 23 декабря.
Так, 54-летний мужчина обратился в компетентный орган с пакетом липовых документов для начисления ему социальных выплат из-за якобы плохого состояния здоровья. В итоге деньги местный житель получал с 2013 по 2019 год. Общая сумма составила больше одного миллиона рублей.
На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU