Воронежцы в 2019 году больше всего жаловались на дырявые кровли домов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-23T10:14:07+03:00

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Крупные воронежские управляющие компании провели анализ заявок жителей многоквартирных домов и составили рейтинг самых острых коммунальных проблем уходящего 2019 года. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ.

Так, больше всего горожане жаловались на дырявые кровли. В городе достаточно старых домов. которые нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому проблема так часто возникает у жильцов.

Второе место в рейтинге проблем воронежского ЖКХ заняли вопросы отопления и канализации. Заявки по ним носят сезонный характер. Канализация чаще всего забивается летом-осенью, когда горожане заготавливают овощи и фрукты на зиму. А вал сообщений о непрогретых батареях накрывает диспетчерскую службу компаний в начале отопительного сезона и в течение 2 недель идет на спад. Далее проблемы с теплом связаны, как правило, с порывали на теплотрассах и с ненормативным давлением теплоносителя, что уже находится в зоне ответственности поставщиков ресурсов.

На третьем месте оказались проблемы с подъездами и оголовками. В первую очередь в порядок приводили подъезды, где недавно был завершен капремонт, чтобы обновить здание полностью. Также УК занимались восстановлением входных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU