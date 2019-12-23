2019-12-23T10:14:07+03:00
Общество

Воронежцы в 2019 году больше всего жаловались на дырявые кровли домов

Крупные городские управляющие компании составили рейтинг самых острых коммунальных проблем
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупные воронежские управляющие компании провели анализ заявок жителей многоквартирных домов и составили рейтинг самых острых коммунальных проблем уходящего 2019 года. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ.

Так, больше всего горожане жаловались на дырявые кровли. В городе достаточно старых домов. которые нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому проблема так часто возникает у жильцов.

Второе место в рейтинге проблем воронежского ЖКХ заняли вопросы отопления и канализации. Заявки по ним носят сезонный характер. Канализация чаще всего забивается летом-осенью, когда горожане заготавливают овощи и фрукты на зиму. А вал сообщений о непрогретых батареях накрывает диспетчерскую службу компаний в начале отопительного сезона и в течение 2 недель идет на спад. Далее проблемы с теплом связаны, как правило, с порывали на теплотрассах и с ненормативным давлением теплоносителя, что уже находится в зоне ответственности поставщиков ресурсов.

На третьем месте оказались проблемы с подъездами и оголовками. В первую очередь в порядок приводили подъезды, где недавно был завершен капремонт, чтобы обновить здание полностью. Также УК занимались восстановлением входных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже рецидивист пытался вынести в брюках элитный алкоголь
В Воронеже Роспотребнадзор закрыл ясельную группу в детсаду
В Воронеже маяк на Левом берегу засиял ко Дню энергетика
В Воронеже очередного любителя бесплатных елочек задержали с поличным
Житель Воронежской области получил социальные выплаты на миллион рублей по фиктивным документам
Воронежцы в 2019 году больше всего жаловались на дырявые кровли домов
В Воронеже перевернулась иномарка: водитель погиб
В Воронеже нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ
Музыканты подарят воронежцам "Новогоднее настроение"
В Воронеже сфотографировали грязный грузовик, ставший произведением искусства
В Воронеже открывается масштабная выставка кукол
В Воронежской области украинский рецидивист после депортации тайно перешел границу России
Житель Воронежской области дважды за пять минут ограбил один и тот же магазин
В Воронеже над дорогой повисла огромная сломанная ветка