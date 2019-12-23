2019-12-23T10:01:09+03:00
Происшествия

В Воронеже перевернулась иномарка: водитель погиб

Серьезно пострадал пассажир авто
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже опрокинулась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 декабря.

Авария случилась накануне, 22 декабря, в 8.30 на 1 км автодороги М4 – «Дон» - 1 отделение совхоза «Масловский» - поселок Никольское. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», житель Калачеевского района, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. А его пассажира, 25-летнего жителя Каширского района, госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах – 5, в районах области – 23. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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