В Воронеже нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-23T09:45:17+03:00

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В Левобережном районе Воронежа нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Дежурный диспетчерской службы сообщил о том, что обнаружил боеприпас на улице Саврасова у дома №86.

Расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области вывез снаряд в Хохольский район и уничтожил его на подрывной площадке полигона «Погоново».

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо обратиться в «Службу спасения» – «112» (для мобильных телефонов) или «101» (для мобильных и городских телефонов), телефон доверия - 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU