2019-12-23T08:42:16+03:00
Общество

В Воронеже сфотографировали грязный грузовик, ставший произведением искусства

Машину разрисовали забавными животными
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже сфотографировали грузовой автомобиль, кузов которого покрыл плотным слоем грязи. Ничего необычного, но на ней хозяин авто решил порисовать. Он украсил машину смешными псом с его будкой и добавил к нему в компанию мультяшного крокодила. Художник решил, что его героям должно быть тепло, поэтому нарисовал им солнце и пальму. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети.

Горожан очень порадовало такое творчество: «Немытая машина, как произведение искусства», «Очень даже красиво», «Главное, что номер вымыт».

При этом воронежцы обратили внимание на цифры госзнака - они идут подряд. А буквы соединяются в слово «хам».

Вот так местные жители даже из грязи могут сделать искусство. Жаль только, что вся красота продержится до первых осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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