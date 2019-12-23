2019-12-23T09:36:43+03:00
Звезды

Музыканты подарят воронежцам "Новогоднее настроение"

Концерт пройдет в европейское Рождество
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Cимфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова приглашает любителей музыки на концерт «Новогоднее настроение». Представление пройдет в рамках Абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп». В программе новогодние сюрпризы в исполнении симфонического оркестра ВКЗ и участников шоу проекта «Голос дети».

Концерт пройдет в Воронежском концертном зале 26 декабря в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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