Музыканты подарят воронежцам "Новогоднее настроение"
Концерт пройдет в европейское Рождество
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Cимфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова приглашает любителей музыки на концерт «Новогоднее настроение». Представление пройдет в рамках Абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп». В программе новогодние сюрпризы в исполнении симфонического оркестра ВКЗ и участников шоу проекта «Голос дети».
Концерт пройдет в Воронежском концертном зале 26 декабря в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU