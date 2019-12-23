2019-12-23T08:03:38+03:00
Звезды

В Воронеже открывается масштабная выставка кукол

Посмотреть ее можно будет бесплатно до 15 января включительно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сегодня, 23 декабря, в полдень в Воронеже открывается выставка «Кукольное поМИШАтельство». Этот проект проходит в нашем городе второй раз и носит статус международного. В зале на Пушкинской,7 свои творения представят авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно будет обзавестись подарками к Новому году и Рождеству.

Выставка продлится три недели, посмотреть ее можно бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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