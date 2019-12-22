В Воронежской области украинский рецидивист после депортации тайно перешел границу России

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-22T19:44:17+03:00

За это его отправили в колонию строгого режима

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Кантемировский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Украины.

8 ноября мужчину депортировали из России. Однако он в Незалежной оставаться не хотел. 9 ноября он тайно перешел границу в районе села Новомарковка Кантемировского района. А уже 10 ноября его задержали пограничники. Мужчина гостил в одном из домов села Новомарковка.

Мужчина был неоднократно судим. Это при вынесении приговора не могли не учесть. Поэтому решение суда оказалось достаточно жестким: год и четыре месяца колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU