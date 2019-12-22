2019-12-22T19:30:14+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области дважды за пять минут ограбил один и тот же магазин

А еще он украл белого козленка. За все эти прегрешения вора отправят в колонию строгого режима
Юрий КОЗЛОВ
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Кантемировский районный суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. Мужчина ответил за проделки 3 ноября. Этот день он провел, нагло нарушая закон.

На пастбище села Журавка он увидел пасущегося белого козленка. Другой бы умилился деревенской пасторали, а этот субъект схватил животное аки серый волк и утащил его. Суд определил, что владельцу козлика вор причинил ущерб на 2700 рублей.

Потом мужчина совсем уж шокировал продавца местного магазина. Сначала он взял из холодильника бутылку пива объемом 1,48 литра и унес ее, не заплатив. Потом ему этого показалось мало. Вор вернулся в магазин и забрал еще две такие же бутылки. Торговой точке в итоге причинил ущерб на 468 рублей.

Так вот, за это добро, потянувшее на 3168 рублей, мужчина сядет в колонию строгого режима на 1,5 года. Суд при вынесении решения, с одной стороны, учел, что, украв козленка, он сам же и явился с повинной, с другой, - что и раньше у него были проблемы с соблюдением закона. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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