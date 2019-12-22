В Воронеже из-за тумана надолго задержались авиарейсы в Ереван и в Москву
Из-за сильного тумана, накрывшего Воронеж, перенесли время вылетов двух авиарейсов, сообщили в справочной аэропорта.
Самолет, который должен был отправиться в путь в Ереван в 15.30, вынужден задержаться до 4.40 23 декабря. Соответственно в столицу Еревана он прилетит не в 18.40, а в лучшем случае в 7.50 23 декабря.
А авиарейс до московского аэропорта Домодедово вместо 16.15 вылетел в 17.45. А значит и в столице он приземлится на полтора часа позже.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU