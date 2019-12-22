В Воронеже из-за тумана надолго задержались авиарейсы в Ереван и в Москву

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-22T18:27:26+03:00

Самолет в столицу Армении в лучшем случае вылетит в 4.40

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Из-за сильного тумана, накрывшего Воронеж, перенесли время вылетов двух авиарейсов, сообщили в справочной аэропорта.

Самолет, который должен был отправиться в путь в Ереван в 15.30, вынужден задержаться до 4.40 23 декабря. Соответственно в столицу Еревана он прилетит не в 18.40, а в лучшем случае в 7.50 23 декабря.

А авиарейс до московского аэропорта Домодедово вместо 16.15 вылетел в 17.45. А значит и в столице он приземлится на полтора часа позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU