2019-12-22T18:19:42+03:00
Спорт

Фарм-клуб воронежского «Бурана» дважды обыграл «Брянск»

Причем и счет в обоих встречах был одинаковый – 2:1
Юрий КОЗЛОВ
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Россошанцы ликуют - их молодые хоккеисты опять победили!Россошанцы ликуют - их молодые хоккеисты опять победили!Фото: кадр с видео
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Хоккеисты «Россоши» ударно провели встречи с ХК «Брянск».

21 декабря на шайбу Наумова на восьмой минуте россошанцы ответили точным броском Казакова на 16-й. А решающий гол на счету Риянова. Он забросил шайбу на 26 минуте. При том, что в это время «Россошь» играла в меньшинстве.

22 декабря игра развивалась по схожему сценарию. На седьмой минуте игрок «Брянска» Смолин открыл счет. Россошанцы долго атаковали безуспешно, но в третьем периоде все же дожали гостей. На 54 минуте счет вновь, как и день назад, сравнял Казаков. А на 58-й победу «Россоши» принес точный бросок Войтко.

Россошанцы догнали поверженных ими брянцев – у обоих команд по 36 очков. Они делят третье-четвертое место в группе «Запад» первенства НМХЛ.

Напомним, 23 декабря, первый матч выездной серии проведут хоккеисты «Бурана». Они сыграют с ХК «Рязань». Матч начнется в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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