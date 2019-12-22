Фарм-клуб воронежского «Бурана» дважды обыграл «Брянск»
Хоккеисты «Россоши» ударно провели встречи с ХК «Брянск».
21 декабря на шайбу Наумова на восьмой минуте россошанцы ответили точным броском Казакова на 16-й. А решающий гол на счету Риянова. Он забросил шайбу на 26 минуте. При том, что в это время «Россошь» играла в меньшинстве.
22 декабря игра развивалась по схожему сценарию. На седьмой минуте игрок «Брянска» Смолин открыл счет. Россошанцы долго атаковали безуспешно, но в третьем периоде все же дожали гостей. На 54 минуте счет вновь, как и день назад, сравнял Казаков. А на 58-й победу «Россоши» принес точный бросок Войтко.
Россошанцы догнали поверженных ими брянцев – у обоих команд по 36 очков. Они делят третье-четвертое место в группе «Запад» первенства НМХЛ.
Напомним, 23 декабря, первый матч выездной серии проведут хоккеисты «Бурана». Они сыграют с ХК «Рязань». Матч начнется в 19.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU