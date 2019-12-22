Воронежские волейболисты выиграли у «Динамо-МГТУ» из Майкопа

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-22T18:20:01+03:00

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В субботу, 21 декабря, волейболисты воронежского«Кристалла-Черкизово» в упорной борьбе одолели гостей из Майкопа. Наши выиграли первые две партии 25:20 и 25:23, но потом чуть расслабились. И динамовцы в третьей партии оказались сильнее 25:22. Четвертую партию играли уже на нервах, но ответили майкопцам зеркально. Те же три очка преимущество – 25:22, и матч за «Кристаллом».

Увы, до четверки, борющейся за плей-офф, больше десяти очков. Однако шестое место «Кристалла», учитывая то, что в команде 90 процентов собственных воспитанников и весьма скромное финансирование, текущий результат вполне приемлемый.

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ИСТОЧНИК KP.RU