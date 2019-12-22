В Воронеже две «Киа» врезались друг в друга: пять раненых, в их числе дети 5 и 14 лет

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-22T16:07:06+03:00

В "Киа-Спектра" получила травмы женщина и двое детей. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

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В воскресенье, 22 декабря, в 13.30 в Левобережном районе у дома № 1в на улице Менделеева врезались друг в друга «Киа-Спектра» и «Киа-Рио».

- Обстоятельства аварии сейчас выясняют. Пока известно только, что в ДТП пострадали пять человек: 35-летний воронежец, руливший «Киа-Рио», и женщина, ехавшая вместе с ним, а также три пассажира «Киа-Спектра»: женщина и двое детей 14 и 5 лет. Водитель «Спектры», 27-летний житель Бутурлиновского района серьезных травм не получил, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В "Киа-Рио" в аварии пострадали водитель и женщина-пассажир.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Машины разлетелись на разные стороны дороги.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Пятилетний ребенок ехал в детском кресле.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 21 декабря в двух авариях погибли два человека. В 18.05 в Павловске 58-летний местный житель на «девятке» врезался в «КамАЗ» и получил смертельные травмы. В 18.45 в Воронеже на улице Димитрова 46-летний водитель «Киа-Рио» не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседес-Вито». От удара о немецкую машину мужчина погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU