В Воронеже ищут водителя, ранившего в ДТП женщину

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-22T15:19:28+03:00

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В субботу, 21 декабря, в 21.30 у дома № 151 на Московском проспекте случилась авария. Водитель «Ниссан-Мурано» врезался в «Тойоту-Ярис». В японской иномарке ехали две женщины. 48-летняя, сидевшая за рулем, серьезных травм не получила. А вот ее 33-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Ей оказали первую помощь и отпустили домой.

- Водителя «Ниссана», скрывшегося с места ДТП, разыскивают, его личность пока не установили, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, на улице Димитрова, 46-летний водитель «Киа-Рио» при развороте не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседесу-Вито», как того требовали правила, и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU