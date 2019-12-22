За сутки мошенники забрали у шести воронежцев около 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-22T14:32:25+03:00

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В субботу, 21 декабря, у шести воронежцев мошенники украли около 900 тысяч рублей. Хотя, казалось бы, действовали они по схеме, о которой стражи порядка предупреждали уже несчетное количество раз. Аферисты представлялись сотрудниками банка и говорили, что на счета собеседников «напали» загадочные хакеры. Чтобы их обезопасить, надо сказать свои личные данные. Люди говорили и лишались денег.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Напоминаем: чем раньше вы сообщите, что стали жертвой обмана, тем больше шансов вернуть ваши деньги, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU