2019-12-22T14:32:44+03:00
Общество

33 миллиона за планы развития воронежского транспорта отдадут пермякам

Почему с Урала виднее, как лучше организовать движение в столице Черноземья, одному богу известно
Артем ИЛЬИН
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Скорее всего, в Воронеже сделают скоростной трамвай. Возможно, похожий на этот - московский.Скорее всего, в Воронеже сделают скоростной трамвай. Возможно, похожий на этот - московский.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Воронеже подвели итоги аукциона на подготовку обоснования создания в городе системы мультимодальных пассажирских перевозок. Этим нелегким делом займется пермское агентство дорожной информации «Радар». Максимальную цену за контракт – 45 миллионов рублей – удалось снизить до 33,8 миллионов. Московская организация «Гипрогор» оценила свои услуги в 39,9 млн. И проиграла в очной борьбе провинциалам с Урала.

За 33 миллиона уральцы должны будут в течение 312 дней изучить рынок дорожного движения Воронежа и обосновать выбор вида транспорта, который поможет решить проблему пробок. Также «радаровцы» обязаны разработать варианты прокладки сети легкорельсового транспорта (ЛРТ), определить, сколько это будет стоить, и оценить финансовые риски проекта ЛРТ.

Пермякам важно помнить печальный опыт компании «Киносарг», ранее разрабатывающий проект воронежского метро. Проект компании не смог получит положительное заключение госэкспертизы. В итоге Арбитражный суд Воронежской области постановил: взыскать с компании штраф – 585 тысяч рублей.

Напомним, последнее слово (на данный момент) в долгой истории с обсуждением модернизации транспорта в части создания так называемого воронежского метро сказала руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова. По ее словам, сначала нужно построить два дублера Московского проспекта. Один из них пройдёт по улицам 60-й Армии и Солнечной с выходом на улицу Антонова-Овсеенко и проспект Труда, другой - по улицам Загоровского, Шишкова и Карпинского до проспекта Труда с организацией одностороннего движения по улицам Шишкова и Карпинского. Затем сделают кольцевую окружную дорогу и две новые развязки. После этого власти займутся непосредственно легкорельсовым метро. Сроки его постройки будут зависеть от объемов финансирования. Общая протяженность сети ЛРТ составит 138 км. В городе появится четыре депо. При этом частично возродят старые трамвайные маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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