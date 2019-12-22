2019-12-22T14:33:04+03:00
Общество

В Воронеже иномарка припарковалась прямо на «зебре»

Случилось это у рынка «Воронежский»
Артем ИЛЬИН
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Машина перегородила всю "зебру".Машина перегородила всю "зебру".Фото: Евгений Занудин, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» выложили фото большой иномарки, перегородившей «зебру». Автор поста утверждает, что в это время девушка, сидевшая за рулем, разговаривала по «крутому» телефону. Судя по фото, наглая парковка случилась у рынка «Воронежский» в Коминтерновском районе.

В комментариях к посту, кроме ожидаемых гневных пожеланий автоледи, есть и предположения, что машину могли снять в процессе движения, а также, что иномарка могла сломаться, и девушка вызывает подмогу. Впрочем, большинство пользователей в это не верят.

Кстати, у рынка «Воронежский» движение весьма интенсивное. Посетителем приходится переходить пару пусть и узких, но все же дорог. И такие препятствия отнимают нервы, которые, как известно, не восстанавливаются.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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