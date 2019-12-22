2019-12-22T12:09:24+03:00
Происшествия

Женщину из Воронежа, желавшую закупиться электросамокатами, «развели» на 360 тысяч

Работник интернет-магазина заменил реквизиты своей компании на данные банковских карт своих знакомых
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники городского отдела полиции № 4 раскрыли очередное мошенничество, совершенное по интернету.

В мае за помощью к стража порядка обратилась 42-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что заказала в интернет-магазине партию электросамокатов. Работник компании сообщил ей реквизиты, по которым надо перевести 360 тысяч рублей. Что она и сделала. После этого ни денег, ни самокатов она так и не увидела.

Полицейские задержали по подозрению в преступлении 30-летнего жителя Московской области. Он признал свою вину. Оказалось, что мужчина на самом деле работал в интернет-магазине. С помощью «развода» женщины он хотел погасить свои долги. Вместо реквизитов интернет-магазина он указал ей банковские реквизиты карт своих знакомых.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы) Суда житель Московской области будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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