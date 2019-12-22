2019-12-22T11:30:42+03:00
Общество

В Воронеже почти вся рабочая неделя будет дождливой

При этом температура будет то держаться около нуля, то подниматься до +5
Юрий КОЗЛОВ
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- Кажется, опять дождь начинается...- Кажется, опять дождь начинается...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на рабочую неделю до четверга, 26 декабря. Пока погода будет не новогодней. Связано это с теплым «лучом» циклона, который пришел к нам со стороны Санкт-Петербурга.

В ночь на понедельник, 23 декабря, ожидают дождь и +4 градуса. Днем потеплеет до +5. Дождь немного утихнет.

Ночью во вторник, 24 декабря, будет пасмурно. Похолодает до +1 градуса, с другой стороны и дождь прекратится. Сухо будет и днем, незначительно потеплеет – до +2.

В ночь на среду, 25 декабря, обещают мороз и -1 градус. Днем ожидают небольшой дождь, температура поднимется до +1 градуса.

Ночью в четверг, 26 декабря, синоптики прогнозируют ливень при +1 градусе. Днем юго-восточный ветер сменится на южный, потеплеет до +4. Дождь по-прежнему будет идти, но уже небольшой.

Напомним, с 29 декабря велика вероятность того, что все же выпадет достаточно снега, чтобы покрыть землю, и на Новый год на улице уже будет что-то похожее на настоящую зиму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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