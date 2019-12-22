2019-12-22T10:49:13+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «Киа» не уступил дорогу «Мерседесу» и погиб

Смертельная авария случилась на улице Димитрова [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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После ДТП "Киа" встала на крышу.После ДТП "Киа" встала на крышу.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В субботу, 21 декабря, в 18.45 на улице Димитрова 46-летний водитель «Киа-Рио», направлявшийся со стороны трассы «Дон» к Монтажному проезду, решил развернуться и врезался в двигавшийся в том же направлении в крайнем левом ряду «Мерседес-Вито». У немецкого микроавтобуса отлетела передняя панель, а вот корейская иномарка перевернулась на крышу. Мужчина, руливший «Киа», погиб. 42-летний житель села Новая Усмань, управлявший «Мерседесом», серьезных травм не получил.

У "Мерседеса" сильных повреждений не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Мерседеса" сильных повреждений не заметно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- По предварительным данным, водитель «Киа» должен был уступить дорогу «Мерседесу», но по каким-то причинам не сделал этого. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 21 декабря в 18.05 в Павловске на улице Строительной 58-летний водитель «девятки» выехал на встречную полосу, врезался в «КамАЗ» и погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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