2019-12-22T10:22:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области «девятка» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб

ДТП случилось в Павловске
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские разбираются, почему водителя вынесло на встречную полосу.Полицейские разбираются, почему водителя вынесло на встречную полосу.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В субботу, 21 декабря, в 18.05 в Павловске на улице Строительной 58-летний местный житель, руливший «девяткой», выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в «КамАЗ», которым управлял 34-летний мужчина из Кабардино-Балкарии. Удар получился ужасной силы, шансов выжить у водителей легковой машины не было. Мужчина умер до приезда скорой.

Всего 21 декабря в нашей области случилось 120 ДТП, из них 94 – в Воронеже. 23 аварии произошли в районах, 3 – на федеральных трассах. Два человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже почти вся рабочая неделя будет дождливой
В Воронеже водитель «Киа» не уступил дорогу «Мерседесу» и погиб
В Воронежской области «девятка» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб
В воронежский «Факел» пришел новый тренер
Под Воронежем водитель вылетел в кювет через «встречку», опрокинулся и остался жив
Воронежцы ответили, почему на улицах города появляются бездомные
В Воронежской области открыли два современных пространства: набережную реки Тихая сосна и парк Пеньковая гора
Урбанисты расположили Воронеж в третьем десятке городов по степени комфортности
Воронежцы сняли на видео, как взорвался автомобиль под окнами многоэтажки
Воронежец решил продать брошенную у его дома машину и угодил под статью
В Воронежской области пришлось блокировать пьяного водителя, чтобы он не устроил ДТП