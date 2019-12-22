В Воронежской области «девятка» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-22T10:22:28+03:00

Полицейские разбираются, почему водителя вынесло на встречную полосу. Фото: из архива «КП»

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В субботу, 21 декабря, в 18.05 в Павловске на улице Строительной 58-летний местный житель, руливший «девяткой», выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в «КамАЗ», которым управлял 34-летний мужчина из Кабардино-Балкарии. Удар получился ужасной силы, шансов выжить у водителей легковой машины не было. Мужчина умер до приезда скорой.

Всего 21 декабря в нашей области случилось 120 ДТП, из них 94 – в Воронеже. 23 аварии произошли в районах, 3 – на федеральных трассах. Два человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU