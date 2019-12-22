2019-12-22T10:11:25+03:00
Происшествия

Под Воронежем водитель вылетел в кювет через «встречку», опрокинулся и остался жив

Друг попавшего в аварию мужчины утверждает, что на дороге не убрали лед
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Машина встала на крышу, но водитель отделался ушибами и рассечениями.Машина встала на крышу, но водитель отделался ушибами и рассечениями.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
Изменить размер текста:

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали пост об аварии на дороге Нововоронеж-Острогожск у автомобильного моста «Нововоронежский». Случилась она около 00.30 в субботу, 21 декабря. Автор сообщения Николай Новиков утверждает, что его друг, 31-летний водитель «Лады» пошел в неуправляемый занос из-за того, что на дороге не убрали лед. Машина пролетела через встречную полосу и опрокинулась в кювет. Водитель, к счастью, остался жив, но получил сильные ушибы и рассечения. Мужчина выбрался из машины, сообщил об аварии в ГИБДД, добрался до станции скорой. Врачи оказали ему первую помощь, водитель возвратился домой.

В одном из комментариев Алексей Мезенцев рассказал, что он тоже влетал в отбойник на этой развязке из-за гололеда. И потом якобы узнал, что ни к Нововоронежу, ни к Острогожскому района этот участок дороги не относится, поэтому следить за ней некому.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже почти вся рабочая неделя будет дождливой
В Воронеже водитель «Киа» не уступил дорогу «Мерседесу» и погиб
В Воронежской области «девятка» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб
В воронежский «Факел» пришел новый тренер
Под Воронежем водитель вылетел в кювет через «встречку», опрокинулся и остался жив
Воронежцы ответили, почему на улицах города появляются бездомные
В Воронежской области открыли два современных пространства: набережную реки Тихая сосна и парк Пеньковая гора
Урбанисты расположили Воронеж в третьем десятке городов по степени комфортности
Воронежцы сняли на видео, как взорвался автомобиль под окнами многоэтажки
Воронежец решил продать брошенную у его дома машину и угодил под статью
В Воронежской области пришлось блокировать пьяного водителя, чтобы он не устроил ДТП