Под Воронежем водитель вылетел в кювет через «встречку», опрокинулся и остался жив

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-22T10:11:25+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали пост об аварии на дороге Нововоронеж-Острогожск у автомобильного моста «Нововоронежский». Случилась она около 00.30 в субботу, 21 декабря. Автор сообщения Николай Новиков утверждает, что его друг, 31-летний водитель «Лады» пошел в неуправляемый занос из-за того, что на дороге не убрали лед. Машина пролетела через встречную полосу и опрокинулась в кювет. Водитель, к счастью, остался жив, но получил сильные ушибы и рассечения. Мужчина выбрался из машины, сообщил об аварии в ГИБДД, добрался до станции скорой. Врачи оказали ему первую помощь, водитель возвратился домой.

В одном из комментариев Алексей Мезенцев рассказал, что он тоже влетал в отбойник на этой развязке из-за гололеда. И потом якобы узнал, что ни к Нововоронежу, ни к Острогожскому района этот участок дороги не относится, поэтому следить за ней некому.

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ИСТОЧНИК KP.RU