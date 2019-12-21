Воронежцы ответили, почему на улицах города появляются бездомные

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-21T20:21:11+03:00

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Специалисты института общественного мнения «Квалитас» решили спросить у воронежцев: «Что является основной причиной появления на улицах города людей без определенного места жительства?» Выбрать можно было сразу несколько вариантов ответа.

Так, среди наиболее популярных вариантов оказались - алкоголь и наркотики (23%), нестабильная экономическая ситуация в стране (22%) и неблагоприятное стечение обстоятельств (22%).

Хотя горожане называли и другие причины. Например, многие (21%) уверены, что личные качества человека тоже нельзя сбрасывать со счетов. Именно на этот фактор чаще всего указывали состоятельные респонденты, в то время как люди с небольшим достатком винили неблагоприятные обстоятельства. Среди причин также назывались: «черные риэлторы», «безработица» или все вышеперечисленное вместе.

Но интересны эти ответы тем, что из можно сравнить с выводами, которые респонденты делали несколько лет назад. Например, в 1999 году на экономическую ситуацию в стране ссылались сразу 62% воронежцев. А вот на личные качества тогда смотрело только 10% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU