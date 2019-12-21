В Воронежской области открыли два современных пространства: набережную реки Тихая сосна и парк Пеньковая гора

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-21T18:45:18+03:00

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20 декабря в Острогожске состоялось открытие набережной реки Тихая сосна. Проект благоустройства данного места стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2018 года, проводимого Минстроем. Что в итоге получилось, вы можете видеть на фото:

набережная реки Тихая сосна

набережная реки Тихая сосна

Кроме того, торжественно было открыто и новое общественное пространство в городе Калач. Концепция природного парка Пеньковая гора также стал победителем того же конкурса:

парк Пеньковая гора

парк Пеньковая гора

За разработку проектов отвечали молодые архитекторы. Совместно с органами местного самоуправления под общим кураторством и сопровождением департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области были отправлены заявки. Концепции направлены на популяризацию городской истории, возрождение старых традиций, поддержание новых и сохранение уникального ландшафта.

ИСТОЧНИК KP.RU