Урбанисты расположили Воронеж в третьем десятке городов по степени комфортности

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-21T18:04:20+03:00

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Институт территориального планирования «Урбаника» 17 декабря опубликовал интегральный рейтинг крупнейших городов России за 2019 год. Стоит отметить, что список из 100 мест был составлен по данным 2018 года. Как говорят сами авторы исследования, они попытались оценить наиболее населенные города России не по одному из параметров, а комплексно, как продукт для жителя и для человека, который рассматривает возможность переезда в этот город.

Методология рейтинга учитывала массу критериев от уровня загруженности дорог до возможности аренды жилья. Так, в тройку лидеров в итоге попали Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Что же касается нашего Воронежа, то он расположился на 29 позиции, набрав 61,25 балла.

К слову из соседей выше нас расположились Белгород (28 место) и Курск (26). Липецк же наоборот немного отстал - он на 31 строчке. По мнению урбанистов, в целом наш город относится к категории «удобных для жизни». Опять же для сравнения Москву они и вовсе поставили на 52 место.

ИСТОЧНИК KP.RU