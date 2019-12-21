2019-12-21T16:43:06+03:00
Происшествия

Воронежцы сняли на видео, как взорвался автомобиль под окнами многоэтажки

По предварительным данным, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
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Момент взрываМомент взрываФото: принтскрин видео.
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21 декабря под окнами многоэтажного дома №3 по улице Теплоэнергетиков взорвался легковой автомобиль «Ауди». В иномарке был установлен газовый балон, вероятно, владелец таким образом экономил на топливе - в итоге взрыв получился такой силы, что на первом этаже выбило окна. Машина оказалась оставлена вплотную к зданию. Чудом никто из людей не пострадал.

- Я был там в момент возгорания, проходил мимо, у хозяина багажник заклинило, там был огнетушитель. Все загорелось в течение минуты, парень с огнетушителем подбежал, но он там уже ни к чему был. Потом элементарно опасение за свою жизнь, она вроде на газу была, так что думайте сами. Кто там не присутствовал, не делайте поспешных выводов, - прокомментировал ситуацию в социальных сетях очевидец Евгений Сухамлинов.

Две пожарные машины прибыли на место ЧП. Восемь спасателей потушили огонь уже к 12.24. Правда, к этому времени от «Ауди» остался один лишь металлический остов. Да и балкон квартиры первого этажа значительно пострадал от огня.

Как рассказывают воронежцы, вначале у автомобиля задымилась приборная панель. Возможно, произошло короткое замыкание. Однако точная причина возгорания пока не называется. Ее предстоит установить инспекторам регионального ГУ МЧС.

В Воронеже под окнами дома взорвался автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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