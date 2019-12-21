2019-12-21T16:03:06+03:00
Происшествия

Воронежец решил продать брошенную у его дома машину и угодил под статью

Рецидивист, конечно, знал, что торговать чужим имуществом нельзя, но все равно рискнул
Олег ИВАНОВ
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История о том, как одну и ту же машину продали дважды за несколько дней. Вначале это сделал настоящий хозяин, а потом уже угонщикИстория о том, как одну и ту же машину продали дважды за несколько дней. Вначале это сделал настоящий хозяин, а потом уже угонщикФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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33-летний воронежец решился наконец продать свой автомобиль «ВАЗ-2107». Недорогая отечественная легковушка приглянулась его приятелю. Хозяин машину передал, но вот оформить сделку документально не успел.

А через некоторое время уже покупатель сообщил ему, что из-за технической поломки оставил автомобиль в частном секторе Коминтерновского района. Но это не единственная беда, которая случилась с этой покупкой: вернувшись, новый владелец обнаружил, что машина похищена. Пришлось прежнему хозяину, на которого оформлен автомобиль, обращаться в полицию.

Благо вора удалось найти вскоре. Им оказался неоднократно судимый 40-летний воронежец. Его задержали по месту жительства. В отделе полиции мужчина рассказал, что автомобиль стоял без присмотра недалеко от его дома. Решив, что владельца нет вовсе, он сам продал «семерку» товарищу за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас угонщик находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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