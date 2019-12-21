В Воронежской области пришлось блокировать пьяного водителя, чтобы он не устроил ДТП
Вечером 20 декабря патрулировавшие улицы в Острогожске сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительный автомобиль. «ВАЗ 2109» вилял из стороны в сторону. В любую минуту горе-водитель мог устроить ДТП.
Росгвардейцы незамедлительно сработали и блокировали транспортное средство. Водитель попытался скрыться, однако тут же был задержан.
Нарушителя передали инспекторам ДПС. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что у того алкогольное опьянение - алкотестер выдал 1.030 промилле.
Как выяснилось позже, 27-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU