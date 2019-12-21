2019-12-21T14:34:04+03:00
Общество

В Воронежской области пришлось блокировать пьяного водителя, чтобы он не устроил ДТП

Мужчина даже пытался скрыться
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 20 декабря патрулировавшие улицы в Острогожске сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительный автомобиль. «ВАЗ 2109» вилял из стороны в сторону. В любую минуту горе-водитель мог устроить ДТП.

Росгвардейцы незамедлительно сработали и блокировали транспортное средство. Водитель попытался скрыться, однако тут же был задержан.

Нарушителя передали инспекторам ДПС. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что у того алкогольное опьянение - алкотестер выдал 1.030 промилле.

Как выяснилось позже, 27-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пришлось блокировать пьяного водителя, чтобы он не устроил ДТП
Воронеж посетил сирийский путешественник, который идет пешком из Дамаска в Москву
В Воронеже пройдет масштабное боксерское шоу - «Кубок четырех сезонов»
В Воронежской области будут массово штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов на переходах
Воронежское самиздательство выпустит комикс про лидера «Сектора газа» Юрия Хоя
Жительница Воронежской области доверилась мошеннику и потеряла 230 тысяч рублей
Эстетская штучка: столичный театр показал воронежцам "Египетскую марку"
В Воронеже легковушка влетела в «КамАЗ»: погиб мужчина
Третий Мандельштамфест начался с выставки скульптора, который сделал воронежский памятник Мандельштаму
Ночью в Воронеже демонтировали автолавку популярной сети фастфуда у «ЮВЖД»
В Воронеже наркоман через окно залез в квартиру, где были мать с ребенком
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» восемь машин устроили массовую аварию
Воронежский коллектор оценил моральный вред от общения с должником в 100 тысяч рублей
В Воронежской области раскрыли жестокое убийство пожилого сторожа
Жильцы воронежских новостроек просят убрать автобусы подальше от своих домов
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях