Воронеж посетил сирийский путешественник, который идет пешком из Дамаска в Москву

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-21T14:28:58+03:00

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20 декабря Воронеж посетил сирийский писатель, журналист и путешественник Аднан Аззам. С апреля этого года он идет пешком из Дамаска в Москву, чтобы подарить президенту России Владимиру Путину арабского скакуна. Таким образом он планирует поблагодарить российский народ за поддержку Сирии.

Аднан Аззам преодолел уже свыше 6000 километров. Он провел своего арабского скакуна через Ирак, Иран, Азербайджан. В России он посетил Дагестан, Чечню, Ставропольский край, Ростовскую область, теперь Воронеж. В местном доме журналистов сириец рассказал, что планирует добраться в Москву к середине января. В пути его сопровождает автомобиль, в котором есть самое необходимое для путешественника и лошади. К слову, сам Аднан Аззам не знает русский язык.

Во время пути Аднан снимает видео, а после возвращения в Сирию планирует смонтировать фильм о своем путешествии.

Фото: Воронежский дом журналистов

ИСТОЧНИК KP.RU