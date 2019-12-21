В Воронежской области будут массово штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов на переходах

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-21T13:10:54+03:00

У переходов нужно быть внимательными и пешеходам, и водителям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В течение недели , с 21 по 27 декабря, в Воронежской области наряды ДПС будут массово останавливать водителей, которые не предоставляют преимущество в движении пешеходам на переходах. Хотя сотрудники Госавтоинспекции, конечно, будут следить и за другими нарушениям Правил дорожного движения.

С наступлением зимы на дорогах региона выросло количество ДТП с участием пешеходов.

- В декабре зарегистрировано 43 наезда на пешеходов, в которых 7 человек погибло и 37 получили ранения различной степени тяжести. Доля таких происшествий от общего количества ДТП, в которых пострадали участники составляет 35%, - подчеркнули в ГУ МВД по Воронежской области.

То есть каждая третья авария происходит с участием пешеходов. Поэтому важно быть внимательными на зебрах! Водителям стоит снижать скорость.

- Если водитель не предоставит преимущество в движении пешеходу на переходе, в соответствии со ст. 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена санкция в размере от 1500 до 2500 рублей, - уточнили в полиции.

Для пешеходов, особенно для детей, которым предстоит идти через дорогу в темное время суток стоит задуматься о наличии на одежде светоотражающих элементов. Они повышают шансы быть замеченным.

- Если вы стали свидетелем того, как за пределами населенных пунктов по проезжей части или по ее краю движется пешеход, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области по телефону 269-61-02 или по телефону 112, - также сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU