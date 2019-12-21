Воронежское самиздательство выпустит комикс про лидера «Сектора газа» Юрия Хоя

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-21T12:57:48+03:00

Ожидается, что произведение увидит свет до 31 декабря 2019 года

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Воронежское самиздательство «Гротеск» готовит к выпуску любительское малотиражное графическое издание, посвященное нашему земляку, основателю и бессменному лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских, также известному как Юра Хой.

- Мы очень рады собранным работам, и надеемся, что и вы их оцените! Для нас этот фэнзин важный прецедент, ведь мы сделали еще один шаг в осмыслении нашей местной мифологии через комиксы! - отмечают авторы проекта.

Издание собрано из работ 15 художников, которые интерпретировали жизнь и творчество Юрия Хоя с самых неожиданных углов зрения в формате комиксов и иллюстраций. Всего в книге 40 страниц. Организаторы уверены, что издание заинтересует любителей хороших авторских комиксов, местного фольклора, а также творчества группы «Сектор Газа».

До 22 декабря идет предзаказ на данное графическое произведение. Выход из печати состоится до 31 декабря.

Напомним, 27 июля 2019 года легенде российского панк-рока исполнилось бы 55 лет: мы вам рассказывали все самое интересное об этом удивительно воронежце.

ИСТОЧНИК KP.RU