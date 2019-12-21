2019-12-21T11:47:21+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области доверилась мошеннику и потеряла 230 тысяч рублей

Она сама предоставила тому все необходимые данные
Олег ИВАНОВ
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Не спешите всем рассказывать ваши банковские данныеНе спешите всем рассказывать ваши банковские данныеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Очередной жертвой мошенничества стала 24-летняя жительница города Лиски. 19 декабря около 19.30 ей на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он сообщил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя. Чтобы пресечь незаконное оформление необходимо было всего-лишь назвать код из смс-сообщения.

Девушка поверила лжесотруднику банка и проследовала его инструкциям. В спешке она не обратила внимания на текст сообщения, в котором было указано, что никому нельзя сообщать пароли. В результате с ее счета были списаны 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть внимательными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе средств или информации из смс-сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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