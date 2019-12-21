В Воронеже легковушка влетела в «КамАЗ»: погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-21T10:47:58+03:00

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20 декабря примерно в 1:30 на улице Ильича в Воронеже столкнулись «ВАЗ-2110» и «КамАЗ». За рулем отечественной легковушки был 27-летний житель Волгоградской области. Грузовиком управлял 59-летний воронежец. Подробности аварии пока не известны.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир, 32-летний местный житель, получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 140 ДТП, из них в областном центре – 100, на федеральных трассах – 6, в районах области – 35. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 2 человека погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU