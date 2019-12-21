Ночью в Воронеже демонтировали автолавку популярной сети фастфуда у «ЮВЖД»
В Воронеже 19 декабря демонтировали автолавку популярной сети быстрого питания, которая стояла на остановке «ЮВЖД» без разрешительной документации. Как пояснили в пресс-службе мэрии, автоприцеп, выступавший в роли киоска, стоял на тротуаре в нарушение Правил дорожного движения.
Чтобы ускорить процесс сотрудники АО «Воронежская горэлектросеть» отключили киоск от электроснабжения. В итоге ночью киоск-автолавка был вывез сам владелец. Отмечается, что данное НТО было установлено самовольно. Правда, в таком случае не понятно, как киоск столько времени оставался подключенным к электросети и спокойно работал.
- Это уже не первый случай, когда управа совместно с ГИБДД добилась демонтажа самовольной автолавки. В сентябре 2019 года автолавка, расположенная у дома 10А по ул. Комиссаржевской, в которой также осуществлялась предпринимательская деятельность без разрешительных документов на размещение НТО, была вывезена ее владельцами самостоятельно, - рассказывают в мэрии.
В соответствии с графиком до конца этого года в Центральном районе подлежат принудительному демонтажу еще 9 незаконных НТО.
ИСТОЧНИК KP.RU