Ночью в Воронеже демонтировали автолавку популярной сети фастфуда у «ЮВЖД»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-21T09:58:49+03:00

Оказалось, что все это время киоск-прицеп стоял самовольно

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В Воронеже 19 декабря демонтировали автолавку популярной сети быстрого питания, которая стояла на остановке «ЮВЖД» без разрешительной документации. Как пояснили в пресс-службе мэрии, автоприцеп, выступавший в роли киоска, стоял на тротуаре в нарушение Правил дорожного движения.

Чтобы ускорить процесс сотрудники АО «Воронежская горэлектросеть» отключили киоск от электроснабжения. В итоге ночью киоск-автолавка был вывез сам владелец. Отмечается, что данное НТО было установлено самовольно. Правда, в таком случае не понятно, как киоск столько времени оставался подключенным к электросети и спокойно работал.

- Это уже не первый случай, когда управа совместно с ГИБДД добилась демонтажа самовольной автолавки. В сентябре 2019 года автолавка, расположенная у дома 10А по ул. Комиссаржевской, в которой также осуществлялась предпринимательская деятельность без разрешительных документов на размещение НТО, была вывезена ее владельцами самостоятельно, - рассказывают в мэрии.

В соответствии с графиком до конца этого года в Центральном районе подлежат принудительному демонтажу еще 9 незаконных НТО.

ИСТОЧНИК KP.RU