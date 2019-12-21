В Воронеже наркоман через окно залез в квартиру, где были мать с ребенком

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-21T09:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 20 декабря в полицию обратилась обеспокоенная хозяйка квартиры одного из домов, расположенных в Железнодорожном районе Воронежа. Местная жительница рассказала, что в ее квартиру через окно первого этажа залез незнакомец.

Опасаясь за свою жизнь, женщина с ребенком спряталась в одной из комнат и стала ждать помощи. Сотрудники Росгвардии в считанные минуты прибыли по указанному адресу. Зайдя в подъезд, они увидели, что входная дверь в квартиру открыта, а в коридоре стоит мужчина в состоянии наркотического опьянения.

Его задержали. Оказалось, что это 31-летний житель савхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области. Ранее он уже был неоднократно судим и в настоящее время условно осужден за незаконный оборот наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU