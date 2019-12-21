Эстетская штучка: столичный театр показал воронежцам "Египетскую марку"

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-21T10:54:50+03:00

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Зеленое стекло и чугунные утюги, сфинксы и Медный всадник, пар прачечной и звон медяков. Столичный театр «Мастерская Петра Фоменко» показал воронежцам на третьем Мандельштамфесте «Египетскую марку».

Это нетривиальная постановка по одноименной повести Мандельштама - очень тонкий, эстетский спектакль о маленьком человеке в водовороте революции, об ускользающей эпохе, вещах, словечках, жестах. Эта вещь Мандельштама относится к вершинам русской изящной словесности – «на выспреннем языке о высоких материях».

- У Мандельштама из 10 слов – семь, значение которых ты не знаешь. Сегодня речь упрощается до минимума. А язык богаче и мудрее. Мы хотели, чтобы все услышали, как можно говорить, - отметил режиссер и актер Дмитрий Рудков.

Идея создать спектакль по необычной повести Осипа Мандельштама родилась у Петра Фоменко в ходе арт-лаборатории «Пробы и ошибки», воплотил ее Дмитрий Рудков в 2013 году, уже после смерти наставника. С тех пор постановку показывали только в родном театре. Возить такие изысканные «деликатесы» "по городам и весям" весьма дорого и невыгодно. И воронежский Мендельштамфест – первый выезд спектакля на гастроли. Исключительно потому, что театр уговаривали приехать в Воронеж с 2015 года, с первого фестиваля, посвященного поэту.

ИСТОЧНИК KP.RU