2019-12-21T10:29:51+03:00
Звезды

Третий Мандельштамфест начался с выставки скульптора, который сделал воронежский памятник Мандельштаму

Работы Лазаря Гадаева можно увидеть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

20 декабря в Воронеже стартовал третий Мандельштамфест. Фестиваль открылся выставкой работ скульптора Лазаря Гадаева. Именно памятник Мандельштаму его авторства стоит в воронежском парке "Орленок". Напомним, поэт в 1934-1937 годах находился в ссылке в Воронеже.

На выставке «Любимые поэты Лазаря Гадаева» представлены эскизы и проекты известных памятников скульптора - Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Александру Блоку, Марине Цветаевой и Коста Хетагурову, а также фотографии из личного архива скульптора.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Отец всегда делал самостоятельные вещи, он никогда не повторялся и не занимался механическим переводом из маленького формата в большой. Он говорил, что одна и та же вещь в разных масштабах живет своей отдельной жизнью. Отец и в работе, и в жизни был настоящим поэтом, его пластическому языку, на мой взгляд, свойственно уникальное качество - соединение лирики и эпоса. То есть человеческое измерение всегда остается в его работах. Вы это увидите сами, - отметил сын скульптора Константин Гадаев.

Выставку можно посмотреть бесплатно.

Напомним, еще два дня Мандельштамфест будет знакомить воронежцев с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы традиционно посвящена творчеству Осипа Мандельштама, В программе третьего Мандельштамфеста, который проходит в Камерном театре, - спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции, кинопоказы - подробнее в афише.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эстетская штучка: столичный театр показал воронежцам "Египетскую марку"
В Воронеже легковушка влетела в «КамАЗ»: погиб мужчина
Третий Мандельштамфест начался с выставки скульптора, который сделал воронежский памятник Мандельштаму
Ночью в Воронеже демонтировали автолавку популярной сети фастфуда у «ЮВЖД»
В Воронеже наркоман через окно залез в квартиру, где были мать с ребенком
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» восемь машин устроили массовую аварию
Воронежский коллектор оценил моральный вред от общения с должником в 100 тысяч рублей
В Воронежской области раскрыли жестокое убийство пожилого сторожа
Жильцы воронежских новостроек просят убрать автобусы подальше от своих домов
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях