Третий Мандельштамфест начался с выставки скульптора, который сделал воронежский памятник Мандельштаму

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-21T10:29:51+03:00

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20 декабря в Воронеже стартовал третий Мандельштамфест. Фестиваль открылся выставкой работ скульптора Лазаря Гадаева. Именно памятник Мандельштаму его авторства стоит в воронежском парке "Орленок". Напомним, поэт в 1934-1937 годах находился в ссылке в Воронеже.

На выставке «Любимые поэты Лазаря Гадаева» представлены эскизы и проекты известных памятников скульптора - Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Александру Блоку, Марине Цветаевой и Коста Хетагурову, а также фотографии из личного архива скульптора.

- Отец всегда делал самостоятельные вещи, он никогда не повторялся и не занимался механическим переводом из маленького формата в большой. Он говорил, что одна и та же вещь в разных масштабах живет своей отдельной жизнью. Отец и в работе, и в жизни был настоящим поэтом, его пластическому языку, на мой взгляд, свойственно уникальное качество - соединение лирики и эпоса. То есть человеческое измерение всегда остается в его работах. Вы это увидите сами, - отметил сын скульптора Константин Гадаев.

Выставку можно посмотреть бесплатно.

Напомним, еще два дня Мандельштамфест будет знакомить воронежцев с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы традиционно посвящена творчеству Осипа Мандельштама, В программе третьего Мандельштамфеста, который проходит в Камерном театре, - спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции, кинопоказы - подробнее в афише.

ИСТОЧНИК KP.RU