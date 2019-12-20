В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» восемь машин устроили массовую аварию

20 Дек. 23:15 2019-12-20T23:19:10+03:00

Чтобы не было заторов, полицейские организовали движение по альтернативной дороге

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Массовая авария случилась вечером пятницы, 20 декабря, в Верхнемамонском районе. Как сообщили в полиции, в 20:25 часов на 707-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Вольво», житель Краснодарского края, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Ехавший за ним в попутном направлении на «Шевроле Эксплорер» житель Ставропольского края пытался избежать столкновения, но тоже угодил в ограду.

- При дальнейшем маневре резким торможением происходит столкновение с движущимися в попутном направлении шестью автомобилями: грузовыми «ГАЗелью», «Мерседесом», «Вольво», «Ивеко», «Сканией» и «Рено Логан», под управлением жителя Ростовской области. В ДТП никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Участок трассы, где случилось ДТП.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы не было заторов, полицейские организовали движение по альтернативной дороге через районный центр Верхний Мамон.

ИСТОЧНИК KP.RU