В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» восемь машин устроили массовую аварию
Массовая авария случилась вечером пятницы, 20 декабря, в Верхнемамонском районе. Как сообщили в полиции, в 20:25 часов на 707-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Вольво», житель Краснодарского края, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Ехавший за ним в попутном направлении на «Шевроле Эксплорер» житель Ставропольского края пытался избежать столкновения, но тоже угодил в ограду.
- При дальнейшем маневре резким торможением происходит столкновение с движущимися в попутном направлении шестью автомобилями: грузовыми «ГАЗелью», «Мерседесом», «Вольво», «Ивеко», «Сканией» и «Рено Логан», под управлением жителя Ростовской области. В ДТП никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Участок трассы, где случилось ДТП.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Чтобы не было заторов, полицейские организовали движение по альтернативной дороге через районный центр Верхний Мамон.
ИСТОЧНИК KP.RU