2019-12-21T14:19:28+03:00
Спорт

В Воронеже пройдет масштабное боксерское шоу - «Кубок четырех сезонов»

Зрителей ждут спортивные поединки, шоу барабанщиков и выступление черлидерш
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива.фото из архива.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Масштабный вечер бокса пройдет в Воронеже в воскресенье, 22 декабря. «Кубок четырех сезонов» состоится в главном концертом зале города - в Event-hall. На ринг выйдут ведущие профессиональные боксеры Черноземья: Евгений Вазем, Аюб Бозуркаев, Пеле Садоян, Тимур Сакулин. Они сразятся со спортсменами из Бразилии, Аргентины, Польши и Камеруна.

- Также гостей ждет зрелищная матчевая встреча по боксу между командами Воронеж и Харькова. Кроме того, в программу вечера входит легендарное шоу барабанщиков в сценических костюмах и выступление профессиональной команды черлидерш, - добавили организаторы.

Дневная программа пройдет с 16:00 до 18:00 (выступление танцоров, а также поединки Лиги бокса). Вечерняя программа - с 18:00 до 22:00 (главный бой вечера намечен на 21.10).

ИСТОЧНИК KP.RU

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