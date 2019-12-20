Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-20T18:17:31+03:00

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В известную певицу Инну влюбляется простой советский продавец Владимир. Инна забывает свой кошелек в магазине, Владимир связывается с ней с помощью функции «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн», в процессе переписки у них разгораются чувства.

Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, коммуникациям и рекламе:

«В преддверии Нового года мы не только ждем исполнения самых сокровенных желаний, но и хотим поделиться ощущением грядущего праздника со своими родными и близкими. История нашего нового ролика о вечных ценностях: мир меняется, но любовь, доброта и вера в чудо всегда остаются с нами. Хорошо, что благодаря новым технологиям делиться словами о любви становится намного проще и быстрее. Наш сервис «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» поможет подарить хорошее настроение и обмениваться эмоциями в разных форматах – открытками, стикерами и теплыми словами».

У Сбербанка получился настоящий новогодний клип в лучших традициях кинематографа, в котором сошлось все: харизматичные актеры, сказочные декорации и волшебная музыка. Банку удалось гармонично интегрировать продукт в сюжетную линию. Сегодня сложно представить людей, которые не пользуются телефонами, мессенджерами, переводами. Сбербанк Онлайн содержит все необходимые для ежедневного общения сервисы.

В главных ролях снялись Юлия Топольницкая и Сергей Беляев

Автор музыки: Всеволод Саксонов

Исполнители песни: Диана Байдалюк, Михаил Озеров

Режиссер - Эрик Шарифуллин

Креативная идея и исполнение - Hate Agency

Ролик можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU